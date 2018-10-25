Emlak acentesi BTC ile kira gelirinizi garanti edin KUZEY Londra’da bulunan ve gayrimenkul pazarlama konusunda oldukça uzman bir şirket olan BTC Grup (Business Trading Company UK) 28 yıllık hizmetlerine, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak, istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

KUZEY Londra’da bulunan ve gayrimenkul pazarlama konusunda oldukça uzman bir şirket olan BTC Grup (Business Trading Company UK) 28 yıllık hizmetlerine, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak, istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinizi en kısa sürede gerçekleştiren BTC Grup, evlerini kiraya vermekten çekinen ev sahiplerine seslendi. Ev sahiplerine, 1 ve 5 yıl arasında evlerini kiralama fırsatı sağladıklarını belirten BTC, ev sahiplerine bu sürede kira gelirlerini garanti ediyor.

1985 yılında kurulan başarılı firma, özellikle ticari gayrimenkulleri gerek yatırım amaçlı gerekse işletme amaçlı bir şekilde, elindeki güçlü portföyü sayesinde müşterilerine sunuyor. BTC Grup başlangıçta sadece işletmelerin alıcıları ve satıcıları birbiri ile buluşturan bir aracı firmayken, şimdi ise lider bir emlak acentesi olarak, İngiltere’de faaliyet gösteriyor.

BTC Grup Direktörü Ashok Sodha, Kenya’nın Nairobi kentinden çıkıp İngiltere’ye gelen ve buradaki iş fırsatlarını gören başarılı bir iş adamı olarak hizmet sunmaya devam ediyor.

2002’de Ashok’un oğlu Ricky’nin firmaya katılması ile daha da güçlenen BTC Grup firmanın büyümesi adına birçok farklı sektörde iş yatırımları da yaptı.

Firmanın başarılı yöneticilerinden Ricky Sodha, her geçen gün daha da büyüyen ve ticari gayrimenkul satış ve danışmanlığı konusunda deneyimlerini arttırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Piyasa şu anda zor durumda, özellikle de bu Brexit anlaşmasının ne zaman ve nasıl sonuçlanacağına ve pazarda yarattığı etkinin ne kadar olduğuna dair belirsizlikler var. Aynı zamanda, pazarın yüzde 30 oranında düşeceği açıklandı.

Lakin bizim işimizi istikrarlı bir şekilde devam ediyor, bunun nedeni ise işimizi çeşitlendirmemiz.

BTC’de en iyi müşteri hizmeti sunmak için ve farklı kökenlerden gelen müşterilerimizi anlayabilmemiz açısından, Türk, Hintli, Yunanlı ve Jamaikalı çalışanlarımız var.

Genelde ev sahipleri evlerini kiraya verirken çekiniyorlar. Daha önce dinledikleri veya başlarına gelmiş kötü olaylar, genelde tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Biz bu olası kötü durumları ortadan kaldırıyor ve kiracılarından dolayı sorun yaşayan ev sahiplerimize 1 ve 5 yıl arasında kiralama fırsatı sağlıyoruz. Böylece, kiracınız size kirayı öder veya ödemezse, BTC kira gelirinizi pazar rantı ile garanti eder.”