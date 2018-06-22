SunExpress Antalya’dan Londra’ya uçuyor

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yaz sezonunda Antalya kalkışlı uçuşlarına Londra’yı da ekledi.

SunExpress, Türkiye-Avrupa arasındaki uçuşlarını arttırıyor. Antalya’yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle pek çok noktaya bağlayan SunExpress, 2018 yaz sezonunda Antalya kalkışlı Avrupa uçuşlarına 3 yeni destinasyon ekledi.

SunExpress Havayolları 15 Haziran Cuma günü Luton Havalimanı’nda gerçekleşen kutlamada, Londra çıkışlı Antalya uçuşlarının 15 Haziran’da, Ankara uçuşlarının 17 Haziran’da ve Gaziantep uçuşları ise 20 Haziran’da başlayacağını duyurmuştu.

Cuma günü gerçekleşen etkinliğe İngiltere ve İrlanda’nın Türk Kültür ve Turizm Ofisinin Direktörü, Taner Beyoğlu da katıldı.

Taner Beyoğlu yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı:

“Burada, Londra Luton Havalimanı ve SunExpress ile bu anı paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Yeni Türk destinasyonlarını görmek bizler için gurur verici ve İngiliz turistlere daha fazla seçenek sunarak Türkiye’ye tatil yapmaları için teşvik eden SunExpress’ı kutluyorum. Şahsen böylesi bir girişimden çok memnunum çünkü Ankara’daki ailemi ve arkadaşlarımı görmem daha kolay olacak.”

SunExpress’in Şebeke Planlama ve Çizelgeleme Daire Başkanı Wilkmen Bellmann ise konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün Antalya’ya gidecek olan ilk yolcuları görmek için Londra Luton Havalimanı’nda olmaktan çok memnun oldum. 2018’de İngiltere’den bu kadar yeni rota açabildiğimiz için çok mutluyuz ve Türkiye’nin İngiliz turistler için haritaya geri dönmesi de bizler için güzel bir girişim. Ankara ve Gaziantep’e uçuşlarımız kuşkusuz Türk vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca Luton Havalimanı’ndaki değişikleri görmem için harika bir fırsat oldu.” Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle en fazla uçan havayolu şirketi SunExpress’in 2018 yaz sezonunda bu güzergahtaki uçuş ağını artırarak Türk turizmini daha ileriye taşıması bekleniyor.