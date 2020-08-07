Arda Turan: Türkiye’deki en iyi oyuncu hala benim

Dünyanın en prestijli gazetelerinden New York Times, Arda Turan hakkında çarpıcı bir analiz yayınladı. İstanbul’da 33 yaşındaki yıldız ile görüşen deneyimli yazar Rory Smith, Turan’ın Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli oyuncu olduğunu öne sürerken; kariyeri ve repütasyonunun nasıl bugünkü duruma geldiği ile ilgili sorulara yanıtlar aradı.

Türkiye’deki en iyi futbolcu olduğunu iddia eden milli futbolcu ise “Ülkedeki en iyi oyuncu hala benim. Şimdi Boğaz’a bakarken, Yeni bir sayfa açma zamanı. Hala çok seviyorum. Bu hayatımda hiç değişmeyecek. Bu benim için büyülü bir şey. Bedenim izin verdiği sürece oynayacağım. Hayatımda iyi ve kötü sahip olduğum her şey futbolun büyüsünden geldi. Oynuyorsam mutluyum, oynamıyorsam mutsuzum. Tekrar oynayacağım. Eğer ben oynarsam insanlar bundan keyif alacak” sözleriyle ön plana çıktı.

“ÇOK SAYIDA HATA YAPTIĞINI SÖYLÜYOR”

Smith, Arda’nın yaptığı hataları kabullendiğini de belirtirken, “Arda Turan olağanüstü müsrif bir otelin terasında; tombulca üzümlerin, tatlı portakalların ve dilimlenmiş taze karpuzun olduğu bir tabaktan meyve seçiyor. Boğazın mavisi mükemmel bir şekilde parlıyor. Parlak ve şaşalı gökyüzü Asya kıtasına kadar uzanıyor. ‘Neden böyle oldu, ters giden neydi? diye sormak için ne doğru yer ne de zaman. Ayrıca Turan’ın buna bir yanıtı da yok. Ya da şöyle demeliyiz: Cevabın bir kısmını biliyor. Şarkıcı Berkay’ın burnunu kırma ve hastanede ateş etmesiyle ilgili Turan bahane üretmiyor. Çok sayıda hata yaptığını söylüyor. Cezayı hak ettiğini kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

“SEVGİ VE NEFRET ARASINDA ÇİZGİ VAR

Analizine “Ancak kariyerinin en alt noktasında olması her şeyi açıklamıyor. 33 yaşında günlerini İstanbul’da basketbol oynayarak geçirmesini, televizyonda hentbol izlemesini anlatmıyor. 2017’den bu yana Türkiye Milli Takımı’nda neden oynamadığını açıklamıyor, Barcelona’nın 40 milyon dolara aldığı oyuncuya iki buçuk yıldır başka bir kulüpte oynaması için maaş ödemesini ve onun oynamıyor olmasını açıklamıyor. Ve en önemlisi, belki de Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli oyuncunun kendi ülkesinde içinden çıkılamaz bir repütasyona sahip olmasını açıklamıyor” sözleriyle devam Smith, ilerleyen bölümde milli futbolcunun görüşlerine de yer verdi.

“Sevgi ve nefret arasında çok ince bir çizgi var” diyen Turan, ” Galatasaray’da oynarken, takımda fazla kalamaz dediler. Kaptanlık için çok genç dediler. Atletico Madrid ile anlaştığımda Avrupa’da en fazla geleceği yer orası, orta sınıf bir takım dediler. Orada hiçbir şey kazanamaz dediler. 10 kupa kazandım. Her kupada bu son dediler” ifadeleriyle başarısına dikkat çekti.

“İÇİNDE OLMAK İSTEMEDİĞİ BİR ŞOVUN YILDIZI”

Smith, Turan için “İçinde olmak istemediği bir reality şovun yıldızı gibi” dedi ve 9 yıl sonra sarı kırmızılı formaya dönen futbolcunun hayatına vurgu yaptı. Arda ise bu konu hakkında “Biliyorum insanlar beni seviyor. Yolda yürürken herkes bana ayağa kalkmamı ve geri dönmemi söylüyor. 24 yaşıma kadar iyiydim. Arda’ydım, altın çocuktum. Ama başarı gelince, güzel arabalar gelince işler değişti. Artık insanlar benim krizde olmamdan mutlu oluyor. Madrid’de restoranlara gidebiliyor ve ne yaptığımı açıklamak zorunda kalmıyordum. Yanımdaki kadının sevgilim değil arkadaşım olduğuna kimseyi ikna etmek zorunda kalmıyordum. Kimse beni tanımıyordu. Burada görmek istedikleri kişiyi görüyorlar. İspanya’da olmak istediğim kişiydim” açıklamalarında bulundu.