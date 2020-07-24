Liverpool, kupa hasretine son verdi

3 days önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, hasrete son verdi.

Bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden kırmızı şeytanlar, 37. hafta mücadelesinde Chelsea karşısında alınan 5-3’lük zaferin ardından da kupasına kavuştu.

Efsanevi Anfield Stadı’nda kaptan Jordan Henderson, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu kupasını kaldırırken, oyuncular ve teknik ekip içerisinde de büyük bir coşku vardı.

Kloop’un şampiyonluk yorumu

Liverpool’un teknik adamı Kloop, kutlamaların ardından şunları söyledi: “Bizi siz şampiyon yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bunu kutlamalıyız. Bu başarıyı birlikte kutlamalıyız. Bu b*ktan virüs gittiğinde parti yapmaya hazır olun.” Öte yandan tecrübeli teknik adam Merseyside ekibine ilk geldiğinde, “Lig şampiyonluğu için 20 yıl beklemeyiz ama 4 yıl sonunda kazanacağımıza inanıyorum” demesinin ardından 5 sene geçti. Kloop, 1 yıl geç de olsa verdiği sözü tuttu.

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