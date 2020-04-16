Tottenham Hotspur Stadı’nda koronavirüs testi yapılmaya başlandı

38 mins önce
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Premier Lig ekibi Tottenham’ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham HotspurStadı’nın otoparkının koronavirüs testi için North Middlesex Hastanesi’nin kullanımına sunulduğu belirtildi.


Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı ve Tottenham’ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, “Salgın ilk başladığında stadın koronavirüsle mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz.” ifadelerini kullandı.

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