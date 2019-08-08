Alman futbolunda ırkçılık sesleri

BUNDESLIGA’NIN köklü kulüplerinden Schalke 04’ün Başkanı Clemens Tönnies’in Afrikalılara yönelik kullandığı ırkçı ifadeler tepkilere neden oldu. Tönnies’in görevi bırakması isteniyor.

Tonnies’in, yaklaşık bin 600 konuğun katıldığı sanatkarlar gününde iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkılacağı konusundaki görüşlerini anlatırken kullandığı ifadeler Almanya’da ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasına “İklim değişikliğine karşı mücadelede vergileri arttırmak yerine Afrika’da 20 enerji santrali kurmalılar” sözleriyle başlayan Tonnies şu şekilde devam etti; “Bu, Afrikalıların ağaçları kesmesini ve hava karardığında bebek yapmasını engellerdi.”

Tonnies’in bu sözleri kulüp yöneticileri, fanları ve sosyal medyada ırkçılık tartışmalarına yol açtı.

Et üreticisi olan ve 16 bin kişiyi istihdam eden Tönnies’e en sert eleştiri Dünya Yahudiler Kongresi Genel Sekreteri Marak Stern geldi. Stern, “İnsanı şoke eden bir konuşma. Geri adım atıp özür dilemek yetmez. Kim ki önyargılar taşıyor ve kamuoyunda ırkçı düşünceleri yaygınlaştırıyorsa, onun spor alanında işi olamaz. Tönnies şapkasını alıp Schalke Kulübü’nün Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmeli” dedi.

Yıllarca Schalke 04 forması altında attığı gollerle adını duyuran şimdi de Schalke 04’ün ikinci takımını çalıştıran Gerald Asamoah da Instagram hesabından Tönnies’in sözlerini eleştirdi:

“Söyleyecek söz bulamıyorum. Bana karşı şimdiye kadar hiç ırkçı tutumu olmadı. Açıklamaları benim için sürpriz oldu ve beni yaraladı. Bana ve Afrikalılara hakaret etti. Buna tahammül edemeyiz. Beni bizzat kendisi aradı ve tutumundan dolayı özür diledi.”