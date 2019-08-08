İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a uzanan şefkat eli

İNGİLTERE Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliği (TCEA), her yıl düzenlemiş olduğu eğlence gecesinden toplanan karın tümünü, bu sene KKTC’deki SOS Çocuk Köyü Derneğine bağışladı.

İngiltere Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliğinin Sosyal Sekreteri Mine Bayar, Lefkoşa’daki çocuk köyünü ziyaret edip, Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, Müdür Ahmet bey ve diğer görevliler ile görüşüp, şahsen 2 bin poundluk çeki kendilerine teslim etti.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELMİŞTİLER

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği’nin (TCEA), GEÇEN Nisan ayında gerçekleştirdiği 33. kuruluş yıl dönümü balosu SOS Çocuk Köyü Derneğine hasredilmişti.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın da aralarında bulunduğu farklı sektörlerden onlarca davetli, yardıma muhtaç çocuklar için bir araya gelmişti.

100’den fazla konuğun katıldığı geceden elde edilen karın Lefkoşa’daki SOS Çocuk Köyü Derneğine bağışlanacağı açıklanmıştı.

SOS ÇOCUK KÖYÜ

KKTC SOS Çocuk Köyü Derneği 1991 yılında aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile temelli bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenen, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerine 1993 yılında başlayan dernek, 1994 yılında Uluslararası SOS Çocuk Köyleri Birliği’ne üye olarak kabul edildi. KKTC SOS Çocuk Köyü Derneği, dünyadaki bütün SOS Çocuk Köyleri ile aynı statüye sahiptir. Dernek faaliyetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği çerçevesinde yürütüyor.

TCEA’DA YENİ YÖNETİM

İngiltere Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliği (TCEA), geçen Temmuz ayında gerçekleşen Genel Kurul Toplantısında, 2019 – 2020 yılında çalışacak yönetim kurulunu seçti. Yeni Başkan Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri olarak Dr. Füsun Nadiri, Dr. Esin Sırrı, Mine Bayar, Öner Kulle, Feriha Kemal Sergen ve Görkem Ergiden’in seçildiği açıklandı.

TCEA hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler derneğin internet sitesini ziyaret edebilirler: www.tcea.org.uk