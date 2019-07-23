Bush Hill Ranger FC mangal partisinde buluştu

BUSH Hill Ranger FC takımı yöneticileri, oyuncuları, sponsorları ve taraftarları mangal partisinde bir aray geldi.

Bush Hill Ranger FC hafta sonu gerçekleşen davetle geçen seneki şampiyonluklarında kendilerine maddi ve manevi destek veren sponsorlarına ve de oyuncularına teşekkür etti.

Takım yöneticilerinden Mustafa Soner’in evinde yapılan partiye takım yönetiminden Cevdet Ezel ve eşi Hüseyin Gazioğlu ve eşi ile Mehmet Gazioğlu, takım sponsorları Tuğrul Yiğitoğlu ve eşi, Yusuf Arıoğlu ve eşi, Ali Hüseyin ve eşi, Işık Vedat ve Ümit Çıkıkçıoğlu, takım oyuncularının yanı sıra kasap Erdinç Canlıer katıldı.

Kulüp yönetimi davete katılamayan diğer sponsorları Nural Ezel, Ozan Berigel ve Bilal Hüseyin’e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

TAKIM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bush Hill Rangers FC gelecek sezon için iki haftadır Salı ve Cumartesi günleri antrenman ve hazırlık maçlarına başladı. Formda olan

Bush Hill Rangers FC, 17 Ağustosta yapılacak 2019-2020 sezonu fikstür çekimi için ise gün sayıyor.

OYUNCU ALIMI SÜRÜYOR

Takımın Asbaşkanı Cevdet Ezel, Bush Hill Rangers FC futbol takımında görev almak isteyen oyunculara kapılarının açık olduğunu belirterek, kendilerine uluşmaları konusunda çağrı yaptı.

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