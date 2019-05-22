Veteran Ligi’nde kupa şampiyonları belli oldu Türk Toplumu Futbol Federasyonu Veteran Ligi’nde kupa şampiyonları Akdeniz ve Gazi oldu.

Veteren Ligi’nde bu hafta Pazartesi günü New River Sports sahalarında oyanan kupa maçlarında şampiyonluğa ismini yazdıran takımlara kupaları taktim edildi. Pazartesi günü oyanan kupa maçlarında 35 yaş kategorisinde karşı karşıya gelen Kaleburnu ve Gazi takımlarının çekişmeli geçen maçında Gazi rakibi Kaleburnu’nu mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Gazi, rakibi Kaleburnu’na maç boyunca gol fırsatı tanımayarak 2 -0 skoru ile sezonu noktaladı. Maçtan hemen sonra düzenlenen kupa töreninde Worth’s Bakery 35 Veteren Kupası Gazi takımına verildi.

VETERAN 45 KUPA ŞAMPİYONU AKDENİZ

Türk Toplumu Futbol federasyonu Akdeniz Süpermarket 45 Veteren Kupası final maçında Akdeniz takımı sezonun şampiyonu oldu.

Veteren Ligi 45 yaş kategorisinde kupa için mücadele eden takımların oynadığı final maçında sezona şampiyonluğunu ilan eden takım Akdeniz oldu.

New River Sports’ta oynanan final maçında karşıkarşıya gelen Akdeniz ve Yeni 45’ler, Akdeniz Süpermarket Veteren 45 Kupası için ter döktü. Veteran 45 Kupası için kıyasıya mücadele edilen maçta oyunun galibi Akdeniz oldu. Rakibi Yeni 45’ler olan Akdeniz, maç boyunca oyun hâkimiyetini koruyarak şampiyonluğunu ilan etti. Yeni 45’ler’i 2-1 mağlup eden Akdeniz takımı, 2018-2019 Akdeniz Süpermarket Veteren 45 kupasının sahibi oldu.

Maç bitiminde Veteren 45 Kupa töreninde kupası teslim edilen Akdeniz, oyuncuları ile birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Kupa teslim törenlerinde hazır bulunan Türk Toplumu Futbol Federasyonu Veteren Yöneticisi Kemal Soyer, Veteran kupasını kazan takımlara kupalarını teslim etti. Aynı zamanda kupa töreninde bulunan sponsorlar ise şampiyon olan Gazi ve Akdeniz takımlarını tebrik ederek destek mesajlarını iletti. Sezonun bitişinde yapılan törenlerden sonra kısa bir açıklama yapan Kemal Soyer, 2018-2019 sezonunun kendileri açısından oldukça keyifli geçtiğini ve Londra’da Türk futbolunun bu sezon içerisinde önemli başarılara imza attığını belirtti. Soyer, şampiyon olan takımları tebrik ederek gelecek sezon için başarılar diledi.