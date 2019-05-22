Fransa Maliye Bakanı: Euro hiç olmadığı kadar tehdit altında

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi birliğin ortak para birimiyle ilgili uyarılarda bulunan Bruno Le Maire, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa’daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin pek çoğunun ortak para birimi euronun ‘hiç olmadığı kadar tehdit altında bulunduğunun’ altını çizerken, bunun çeşitli sebepleri olduğuna dikkat çekti.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı riskinin de bir etken olduğunu, ama ondan ziyade, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa’daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini söyleyen Le Maire, “Ortak para birimimiz bugün her şeyden önce siyaseten tehdit altında, zira euronun ortadan kalktığını görme arzusunu saklamayan pek çok Avrupalı lider var” dedi.

Haftasonu düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini Marine le Pen’in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kazanması halinde olacaklara dair öngörülerini tekrarlayan Fransa Maliye Bakanı, bunun euroya darbe indireceğini, Fransız ekonomisi ve sanayine zarar vereceğini savundu.

AP seçimleri için yapılan anketler, Le Pen’in geçmişte Ulusal Cephe adını kullanan Ulusal Birlik partisini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İlerleyen Cumhuriyet partisiyle başa baş gösteriyor.

Bu manzara karşısında Le Maire “Milliyetçilerin Le Pen aracılığıyla 26 Mayıs’ta kazanmasının, finans ve eurounun istikrarı üzerine ciddi etkileri olur. Başlattığımız ekonomi ve sanayi politikaları ciddi yara alır” iddiasında bulundu.