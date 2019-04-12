Dumlupınar ve Olimpia karşılaşacak

2 saat önce
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LONDRA Amatör Kupalarının en büyüklerinden biri olan Challenge Cup’ta hafta sonu oyanancak karşılaşmada Dumlupınar ve Olimpia takımları karşı karşıya gelecek.

Önümüzdeki günlerde Play Off finallerinde oynayacak olan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, Challenge Cup’ta Olimpia’ya ile olacak maçındaki performans merak ediliyor.

White Hard Lane Haringey Borough Stadium’unda  yapılacak olan maçta Dumlupınar Yeni Malatya Spor, rakibi Olimpia ile saat 16.00’da oynayacak.  Pazar günü yapılacak olan Rum ve Türk takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyenler https://www.seetickets.com/  adresinden bilet alabilirler

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