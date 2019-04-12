Fenerbahçe şampiyonluk sevinci yaşadı

Geçen haftasonu Coppermill Lane sahasında, Küçük Kaymaklı ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek şapmiyonluk sevincini erkenden yaşadı. Oyanan maçı çok sayıda kulüp yöneticisi ve seyirci izledi.

Rakibi Küçük Kaymaklı’yı 5-0 yenen Fenerbahçe, oynadığı 15 maç boyunca 37 puan toplayarak liderliği elinden bırakmadı. Oynan maçtan sonra, Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını TTFF Başkanı Serdar Sarı, As Başkan Osman Ercen, Mali Sekreter Ozan Beliger ve Hakem Sekreteri Nazım Çelebi birlikte Başkan Şenol Bayram ve oyunculara taktim etti.

Şampiyonluk kupasını büyük bir sevinçle karşılayan Fenerbahçe kadrosu, kupayı aldıktan sonra bir kutlama yemeği ile bir arada vakit geçirdiler.