Bushill, Hoddeston Town’u gol yağmuruna tuttu

Bushill Rangers istikrarlı bir şekilde sezonda elde ettiği başarılarla kendisini gündemde tutmayı başarıyor. Bushill Rangers, haftasonu Hoddeston Town ile oynadığı maçta rakibine maç sonuna kadar nefes aldırtmadı. İlk yarı maça hızlı bir şekilde giriş yapan Bushill Rangers oyuncuları Nej, Wis ve Kel oyun boyunca gösterdikleri performansları ilk yarıyı 2-0 farkla kapattı. İkinci yarıda da aynı performanstan ödün vermeyen Bushill Rangers oyun hakimiyetini elinde tutmayı başardı. Hoddeston Town, ikinci yarında bir penaltı fırsatı yakalamasına rağmen, topu ağlara göndermeyi başaramadı. Bushill Rangers, devam eden maçın ortalarına doğru üst üste iki gol daha atarak 4-0 yaptı. Maçın sonlarına doğru Hoddeston Town sadece bir gol atarak 4-1 yaptı. Bushill Rangers, yaptığı ataklarla iki gol daha atarak 6-1 yaptığı maçtan galibiyetle ayrıldı.