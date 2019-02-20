London Turkish Master’lar yarıdım turnuvasından döndü

Londra Turkish Master’lar  12 Şubat günü Morroco’ya seyahat ederek, Adagir şehrinde katıldıkları kimsesiz çocuklar için düzenlenen yarıdım turnuvadan dönüş yaptı.

1 saat önce
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Morroco’nun Adagir şehrinde kimsesiz çocuklar için düzenlenen yarıdım turnuvasına katılmak üzere 12 Şubat günü Morocco’ya seyahat eden London Turkish Master’lar katıldıkları oranizyasondan dönüş yaptı. Yapılan turnuvada kimsesiz çocuklar için bağış yapan London Turkish Master’lar, Adagir şehrinde kaldıkları bir hafta boyunca Morroco ve Hollanda takımları ile karşı karşıya geldi.  Turnuvanın bir dostluk ve dayanışma havası içerisinde geçtiği Adagir’de London Turkish Master’lar Morroco ile yaptığı maçta 0-1 yenildi. Çekişmeli geçen maçta  LTM sahadan mağlup bir şekilde ayrıldı. Turnuva boyunca karşılaştığı ikinici takım olan Hollanda 3 gol yiyerek sahadan 0-3 mağlup ayrıldı.

Katıldığı turnuvada oynadığı iki maçtandan mağlup bir şekilde ayrılan London Turkish Master’lar, kimsesiz çocuklar için katıldıkları bu turnuvadan gönüllere taht kurarak geri dönüş yaptı.

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