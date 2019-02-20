“Ablam öldürüldü, çocuklarını almak istiyoruz”

Eski eşi tarafından öldürülen ablası Gülçin’in çocuklarının Fransa hükümeti tarafından koruma altına alındığını kaydeden Hilal, çocukların alınması için dava süreci başlatılacağını ifade ederek, maddi yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

FRANSA’DA doğup büyüyen ve M.P. isimli Türkiye kökenli bir adamla evlenerek 4 çocuk sahibi olan 34 yaşındaki Türk kadın Gülçin Kaplan, 27 Ocak gecesi Fransa’da bıçaklanarak öldürüldü. Eşinden kısa bir süre önce ayrılan kadının, eski eşi M.P.’den çocuklarını almaya gittiği sırada öldürüldüğü kaydedildi. Cinayet olayına, Fransa basınında ve Türkiye basınında da yer verildi.

İngiltere’de yaşayan Hilal Kaplan, ablası Gülçin Kaplan cinayetiyle ilgili Londra Gazete’ye konuşarak yaşananları şöyle anlattı:

“Ablam Gülçin Kaplan Fransa’da doğup büyüdü. Yaklaşık olarak 10 yıl önce Türkiye’de yaşayan M.P. ile evlendi. M.P. evlilikten sonra Fransa’ya yerleşti ve orada birlikte yaşamaya başladılar. 4 çocuk sahibi olan ablam ve eşi, daha sonra yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle ayrıldılar. Ayrılıktan sonra, eşi ile ablam arasında tartışmalar devam ediyordu. Eşi, ablamı sürekli olarak tehdit ediyordu. Bu nedenle birçok kez polise gitmiş fakat herhangi bir çözüm bulunamamıştı. 25 Ocak’ta ablam çocuklarını babalarına bırakmıştı. 27 Ocak’ta ise bir arkadaşı ile çocuklarını geri almaya gitti. Bu sırada ayrıldığı eşi ile bir tartışma yaşadı. Zaten korktuğu için bir arkadaşını yanına alarak çocuklarını almaya gitmişti. Bu sırada yaşanan tartışma sonucunda eski eşi ilk önce yanındaki arkadaşını sonra ablamı bıçakla yaraladı. Ablam ağır yaralanmıştı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaydetti. Yaralanan arkadaşı ise yoğun bakıma alındı daha sonra hayati tehlikeyi atlattı. Ablam Gülçin maalesef öldü. Eski eşi M.P. ise Fransa’da polis tarafından tutuklandı. Çocuklar ise Fransa hükümeti tarafından sosyal hizmetler kurumunda koruma altına alındı. Ablam öldüğü için çok üzgünüz ancak çocuklarını yanımıza almak istiyoruz. Bu nedenle avukata başvurduk fakat çocukların velayetinde babalarının hakkı olduğu yasal olarak beyan ediliyor. Çocukların teyzesi, dayısı ve anneannesi olarak bizler çocukların velayetini almak istiyoruz. Çocukları almak için avukatımız, bir miktar paraya ihtiyacımız olduğunu söyledi. Şu anda para toplamaya ve dava sürecini başlatmaya çalışıyoruz. Bizlere maddi olarak yardım etmek isteyen kişiler olursa, bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz.”

Londra Gazete’ye konuşan Hilal Kaplan, aşağıdaki linke tıklayarak Gülçin’in çocuklarının velayetini almalarına yardımcı olacak kişilerin bağış yapabileceğini kaydetti. https://www.leetchi.com/c/soutien-a-la-famille-kaplan?fbclid=IwAR06K17LnBY8Mihpzjzk0h4u19SDCAjejqv1mOWZVzCbx-Sc-UxSxY7f0YM