Esenler, Baf ÜY’na fark attı: 8-0

Esenler FC, İkinci Küme’deki rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu 8-0 yenerek Federasyon Kupası’nda ikinci tura yükseldi.

90 dakika boyunca Esenler FC’nin baskısı altında geçen karşılaşmanın ilk yarısı Cenk ve Rafael’in golleriyle 2-0 sonuçlandı. Son 45 dakikada yorulan rakibinin üzerine giden Esenler FC, gollerini de üst üste sıraladı.

Diğer gollerden ikisine Rafael imza atarken, hat-trick yaptı. Kubilay iki, Cenk ve Tea’de birer gol attı.