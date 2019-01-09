Esenler, Baf ÜY’na fark attı: 8-0

Esenler FC, İkinci Küme’deki rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu 8-0 yenerek Federasyon Kupası’nda ikinci tura yükseldi.

34 dakika önce
0 24 Bir dakikadan az
Esenler FC, kupada turu rahat bir futbolla geçti.

Esenler FC, İkinci Küme’deki rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu 8-0 yenerek Federasyon Kupası’nda ikinci tura yükseldi.

90 dakika boyunca Esenler FC’nin baskısı altında geçen karşılaşmanın ilk yarısı Cenk ve Rafael’in golleriyle 2-0 sonuçlandı. Son 45 dakikada yorulan rakibinin üzerine giden Esenler FC, gollerini de üst üste sıraladı.

Diğer gollerden ikisine Rafael imza atarken, hat-trick yaptı. Kubilay iki, Cenk ve Tea’de birer gol attı.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 saat önce
31

Yeni Boğaziçi penaltılarla: 6-5

4 hafta önce
336

Haftanın maç programı

8 Aralık 2018
352

Federasyon Kupası’nda kuralar çekildi

7 Aralık 2018
271

Pekünspor yine kaybetti: 2-2

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin