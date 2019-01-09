Yeni Boğaziçi penaltılarla: 6-5

Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Yeni Boğaziçi, Gaziantepspor’a 6-5 galip gelerek çeyrek finale kaldı.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Yeni Boğaziçi sonuca penaltı atışlarıyla ulaştı. Maçın ilk 20 dakikasında 10 kişi olarak oynayan rakibi karşısında Erol Hasan ve Michael’ın vuruşlarıyla Yeni Boğaziçi 2-0’lık üstünlük yakaladı. Bu gollere Myron karşılık verince skor 2-1 oldu. İkinci yarıda Rubby durumu eşitledi ve 90 dakika 2-2 sonuçlandı. Uzatma dakikalarında Jack, Gaziantepspor lehine skoru çevirdi: 3-2. Yeni Boğaziçi Shane ile dengeyi sağladı ve 120 dakikalık süre 3-3 bitti.

Penaltı atışlarında Shane, Zeka ve Ali ile Yeni Boğaziçi’ne üç gol kazandırdı. Kaleci Ahmet de rakibin üç penaltı atışını önledi. Gaziantepspor’un penaltılarını İna ve İsmet kaydetti. Penaltılarda 3-2’lik üstünlük sağlayan Yeni Boğaziçi turu geçmeyi başardı.