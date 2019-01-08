Bush Hill Rangers lideri devirdi: 1-0

Yeni yıldaki ilk maçında lider Oxhey Jetskonuk eden Bush Hill Rangers, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son derece çekişmeli geçen 90 dakikada zorlu rakibinin ataklarını başarıyla uzaklaştıran temsilcimiz ilk yarıda bulduğu golü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Oyunun 23. dakikasında Carlos’un başlattığı atak sonunda Wisley topu rakip ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. İkinci yarıda Oxley Jets tehlikeli ataklar yaparken, iki şutu da direklerden döndü. Bushill Rangers kalan sürede akıllı taktik ve iyi bir mücadeleyle rakibine gol imkanı vermedi ve sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.