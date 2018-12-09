Tottenham, Leicester deplasmanından 2 golle çıktı!
İngiltere Premier Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Tottenham Hotspur'u ağırladı.
İngiltere Premier Ligi’nde 16. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Tottenham Hotspur’u ağırladı.
Tottenham Hotspur, daha etkili olduğu mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Tottenham Hotspur’un gollerini 45. dakikada Heung-Min Son ve 58. dakikada Dele Alli attı. Bu sonuçla birlikte Tottenham Hotspur puanını 36’ya çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.
Leicester City ise 22 puanla 9. sırada yer alıyor. (AJANSSPOR)