Tottenham, Leicester deplasmanından 2 golle çıktı!

İngiltere Premier Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Tottenham Hotspur'u ağırladı.

1 saat önce
0 32 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Ligi’nde 16. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Tottenham Hotspur’u ağırladı.

Tottenham Hotspur, daha etkili olduğu mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Tottenham Hotspur’un gollerini 45. dakikada Heung-Min Son ve 58. dakikada Dele Alli attı. Bu sonuçla birlikte Tottenham Hotspur puanını 36’ya çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

Leicester City ise 22 puanla 9. sırada yer alıyor. (AJANSSPOR)

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