Demi Rose’un yeni tarzı

Genç model Demi Rose kırmızı elbisesine uygun saç rengi, görenleri şaşırttı.

Instagram sayesinde şöhret olan genç model, katıldığı her etkinlikte hayranlarını şaşırtacak yeni yollar buluyor. Son olarak da saç rengini değiştirdi. 23 yaşındaki Demi Rose, önceki akşam Londra’da bir etkinliğe katıldı. Derin göğüs dekoltesi olan mini bir kırmızı elbise giyen Rose, bu kez kıyafetinden çok saçıyla ilgi çekti.

Saçlarını pembe renge boyatan Demi Rose, bu seçimiyle de büyük ilgi gördü. (HABERTÜRK)