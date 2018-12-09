Manchester United farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan maçda Manchester United sahadan galibiyetle ayrıldı.

7 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 16. haftasında oynanan maçda Manchester United sahadan galibiyetle ayrıldı.

 

Old Trafford Stadı‘nda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fulham‘ı ağırlayan Manchester United, başkent ekibini 13. dakikada Ashley Young, 28. dakikada Juan Mata, 42. dakikada Romelu Lukaku ve 82. dakikada Marcus Rashford’un golleriyle 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü 67. dakikada penaltıdan Aboubakar Kamara atarken, 68. dakikada Fulhamlı Frank Zambo kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 26’ya çıkaran Manchester United, gelecek hafta Liverpool ile karşılaşacak.

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