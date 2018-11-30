Dumlupınar YM dörtledi: 4-1

Hackney Marshes’ta oynanan Türk Ligi Birinci Küme maçında Dumlupınar Yeni Malatya, konuk olduğu Türkmenköy’ü 4-1 mağlup etti.

2 saat önce
0 44 Bir dakikadan az

Hackney Marshes’ta oynanan Türk Ligi Birinci Küme maçında Dumlupınar Yeni Malatya, konuk olduğu Türkmenköy’ü 4-1 mağlup etti.

Önemli elemanlarından yoksun olarak sahaya çıkan Dumlupınar Yeni Malatya, rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı. Ancak oyunun son yarım saatinde Türkmenköy’ün yorulmasından da yararlanan konuk takım farkı açtı.

Hüseyin’le ilk gol Türkmenköy’den geldi. Devrenin son dakikasında Albert, frikik atışından skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıyla birlikte rakip yarı Alana inen Dumlupınar Yeni Malatya, Albert’in üst üste attığı gollerle rahatladı: 3-1. Son golü de Güray atınca karşılaşma 4-1 sona erdi.

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