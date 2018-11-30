Gençler sahalarda

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteği ile oynanan Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz hafta maçlara devam edildi.

2 saat önce
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Yeni Boğaziçi’nin U14 takımı, haftayı farklı galibiyetle tamamladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteği ile oynanan Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz hafta maçlara devam edildi.

Pymmes Park sahasında oynanan U14 kategorisindeki tek maçta Yeni Boğaziçi, White Star önünde sahadan 6-1 galip ayrıldı.

U16 kategorisinde ise iki karşılaşma vardı. Pekünspor çekişmeli maçta White Star’ı 3-2 yenip, ikinci galibiyetini elde etti.

Göztepe ise Yeni Boğaziçi’ni üstün oyunla 8-3 mağlup etmeyi bildi.


Yeni Boğaziçi’nin altyapı antrenörü Bayram Çubuk.

GENÇLER U16 LİGİ PUAN DURUMU

1-DemDer           6 maç         18 puan

2-Göztepe           6 maç           9 puan

3-Yeni Boğaziçi   6 maç           9 puan

4-Pekünspor       6 maç            6 puan

5-White Star        4 maç            3 puan

6-Mabley             1 maç            0 puan

 

 

 

 

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