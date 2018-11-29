Yeni Boğaziçi seriyi bozmadı: 3-2

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de lider Yeni Boğaziçi, galibiyet serisini bozmadı. Geçen haftanın ikincisi Gaziantepspor’u sahası Douglas Eyr Sports Centre’da ağırlayan Yeni Boğaziçi altıncı maçından da üç puanla ayrılmasını bildi.

Bir ara 2-0 geriye düşen Yeni Boğaziçi ilerleyen dakiklarda ve özellikle ikinci yarıdaki atak futboluyla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Maça iyi başlayan Gaziantepspor Kerem’in vuruşuyla ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlarında Cenk takımına bir gol daha kazandırdı: 2-0. Ama Yeni Boğaziçi bu şok golden çabuk sıyrıldı ve Necati ile önce farkı bire indirdi. Mustafa skoru 2-2 yapmakta gecikmedi. Üst üste gelişen ataklarda Ali Yeni Boğaziçi’nin üçüncü golünü de atınca 90 dakika 3-2 olarak sonuçlandı.