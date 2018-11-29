Londra’daki ilkokul yakınlarında cinayet…

Londra’da Hertfordshire’da bulunan ilkokul önünde meydana gelen olayda 20’li yaşlarda bir erkek bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından cinayet soruşturması başlatıldı.

Olayın ardından Saint Bernadette Catholic Primary School kapatıldı.

Polis yetkilileri, cinayet olayının okulla bir bağlantısı bulunmadığını açıklarken, cinayet mahalline yakın olması nedeniyle incelemeler yapılması gerekçesiyle okulun kapatıldığını açıkladı.

Ölen kişinin ismi henüz açıklanmadı.