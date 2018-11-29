Öldürülen Kıbrıslı Türk Djelal’in cinayet zanlıları tutuklandı

Kıbrıslı Türk olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Rocky Djelal Londra’da öldürüldü.

Rocky Djelal Londra’nın Southwark Park, Rotherhithe’de saat 14.00 civarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaydetti.

Polis yetkilileri cinayet olayıyla ilgili yaptığı soruşturma sonucunda 19 Kasım tarihinde Djelal’in 2 cinayet zanlısını tutukladı.

Bir çocuk babası olan Rocky Djelal’in ölümünden bir hafta sonra ailesi şu ifadeyi yayınladı: “Parkta Rocky’nin yardımına koşan ve son anlarında oğlumuzu yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Kesinlikle kederliyiz. Çocuğumuzu kaybettik. Kızı tarafından idolleştirilen bir baba, sevilen ve saygı duyulan sevgili ve bir amca, yeğeni ve arkadaşlarını seven bir erkek kardeşti. ”

Djelal’in ölümü yakınlarını ve ailesini hüzne boğarken, polis yetkilileri söz konusu cinayetin bir ‘intikam’ meselesi olduğu üzerinde duruyor.

Djelal, 2001 ve 2014 yıllarında karıştığı 2 olayda suçlu bulunarak hapis cezası almıştı. 2001 yılında meydana gelen saldırıya karıştığı iddia edilen ve suçlu bulunan Djelal, 2014 yılında ise yine bir kişiye yönelik yapılan saldırı nedeniyle 6 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.