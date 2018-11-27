Eden Hazard’dan flaş transfer açıklaması!

Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'dan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

3 saat önce
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Chelsea’nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard’dan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Yıldız futbolcu, Fransa’da katıldığı bir televizyon programında transferiyle ilgili konuştu

27 yaşındaki futbolcu, son olarak Fransız Canal Plus kanalında yayınlanan Canal Football Club programına konuk oldu. İşte Hazard’ın geleceğine yönelik birbirinden çarpıcı açıklamaları:

“Şu an için Chelsea’deyim. Sezon bitiminde 1 yıllık kontratım kalacak. Eğer sözleşmemi uzatmazsam başka bir kulübe gidebilirim. “Ocak ayında takımdan ayrılmayı ise düşünmüyorum. Bunu ne kulübe ne de taraftarlara yapabilirim. “Dolayısıyla önümüzdeki yaz için başka bir takıma gitme ihtimalim var. Ancak kariyerimin geri kalanını Chelsea’de geçirmem de bir olasılık. “Paris Saint Germain ile daha önce görüşmüştük ancak beni etkileyemediler. Eğer bir gün Fransa’ya dönersem oynayacağım takım Lille olur. Ancak şu an için Fransa’ya dönmek gündemimde değil.” (FANATİK)

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