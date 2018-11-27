Akıncı: Eğer bir süreç olacaksa sonuç odaklı olacak

Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu kez farklı olan BM Genel Sekreteri Guterres’in raporu. Bundan sonra eğer bir süreç olacaksa bu sürecin ucu açık olamayacağı, sonuç odaklı olması gerektiği, artık görünebilir bir gelecekte sonuç alınmasının şart olduğu vurgulandı. Bunlar bizim ısrarla üzerinde durduğumuz kavramlardı ve ilk defa BM Genel Sekreteri’nin raporuna girdi. Umutlu olup olmamanın ötesinde artık bir 50 yıl daha müzakerelerle zaman harcanmayacağı konusu net ifade edildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Boğaziçi Zirvesi için gittiği İstanbul’da CNN TÜRK muhabiri Büşra Arslantaş’ın sorularını yanıtladı.

Guterres’in özel danışmanı Lute’un Türkiye’den randevu istediği bilgisini paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aralık ayının ilk haftası için Türkiye’den randevu istediğini biliyorum. 5-6 Aralık gibi bir tarihte bu randevuyu talep ettiğini öğrendim. Bizden henüz bir talebi olmadı, muhtemelen bu defa doğrudan bize değil de belki garantörleri ziyaretten sonra bize gelir” ifadesini kullandı.

“REFERANS ŞARTLARI NOEL’E KADAR BİTECEK”

Müzakerelere yeniden başlanabilmesi için referans şartları konusunda tarafların uzlaşması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Referans noktalarını konuşurken bunun iki şeyi kapsayacağı çok açık. Bir, içerik… Ne olacak neyi konuşacağız neyi sonuçlandırmaya çalışacağız. Ama bir de bunun yanında ucu açık olmayan bir süreç, takvim gelecek. Bu konuda Sayın Lute’u kararlı gördüm. Lute referans noktalarını Noel’e kadar bitirme hedefinde. Onun ötesini de konuştuk. Yani o başarılı olursa ondan sonraki süreç nasıl işleyecek? Farz edelim ki başarılı oldu, artık yıllarla ifade edilen bir süreçten bahsetmiyoruz. Belki haftalarla değil ama aylarla ifade edilen bir süreç olacak.” dedi.

DESANTRALİZASYON ÖNERİSİ

Rum lider Anastasiadis’in “desantralizasyon” önerisini de değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Biz yıllar yılı kanatların daha çok yetkiyle donatılması konusunda mücadele verirken Rum tarafı merkezde toplanmasını savundu. Şimdi ansızın sayın Anastasiadis böyle bir düşünce ile geldi. Biz buna kapalı değiliz. Bunu ilk günden söyledim. Bunu ucu açık olmayan bir süreçte konuşmaya hazırız. buranın altını özellikle çizmek istiyorum çünkü ‘Acaba nedir bu gevşek federasyon? Nedir bu desantralizasyon?’ diye yıllar daha geçer ve statüko Rum tarafının istediği gibi devam eder” mesajını verdi.

“ÜNİTER DEVLET MODELİNİ KABUL ETMEYİZ”

“Üniter devlet modelini kabul etmeyiz” diyen Akıncı, “Konfederasyon da mümkün görünmüyor. Gerçeklerle hareket etmek zorundayım” mesajını verdi. BM parametrelerinin kötü olmadığını, çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayan Akıncı, “KKTC Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan’a gidemiyorum” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’deki gerilimi de değerlendiren Akıncı, Rum tarafının işbirliği yerine gerginliği tercih ettiğini, Türkiye’nin de haklı olarak harekete geçtiğini belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rum lider Anastasiadis ve AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ile yaptığı gayri resmi görüşmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Temaslardan haberim vardı rahatsızlığım yok” mesajını verdi ama “Sanıyorum ki bu temaslar sürüp gitmeyecektir” diye ekledi..

Akıncı, “Federal çözüm dışında bir çözüme yakınlaşan bir çözüm var mı? Bunun açıklanması lazım. Eğer varsa ben de bileyim, ben bunu göremiyorum, ben Rum tarafından bunun tam tersi mesajlar alıyorum” dedi.

“BM İLE KARŞI KARŞIYA GELMEMELİYİZ”

Akıncı, “BM ile karşı karşıya gelmemeliyiz. Ben artık bu parametreler öldü bitti dediğim anda Kıbrıslı Türkler artık çözüm parametrelerinin dışındadır başka şeyler düşünüyorlar o zaman yapacak bir şey yoktur deyip bu işin sorumluluğunu bizim omzumuza yıkacaklar. Buna müsade etmememiz lazım” diye konuştu. (HABERKIBRIS)