Türkmenköy ilk kez galip: 4-2

Hackney Marshes’ta oynanan Birinci Küme’ye dahil maçta Türkmenköy, Amedspor’u 4-2 yendi.

Puansız iki takımı karşı karşıya getiren maçta ilk gol konuk Amedspor’dan geldi. Mehmet Ali takımını 1-0 öne geçirdi. Devre bitmeden Hasan skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

İkinci yarıya hızlı giren Türkmenköy oldu. Hüseyin skoru takımı lehine 2-1’e çevirdi. Günün golcüsü kendisinin ikinci sayısını da atmakta gecikmedi: 3-1. Amedspor, Muhammet’in vuruşuyla umutlandı: 3-2. Ancak Hüseyin hat-trick yaptığı golü de attı ve karşılaşma 4-2 sonuçlandı.

Türkmenköy böylece ligde ilk galibiyetiyle birlikte puanlarını da kazandı.