Bush Hill Rangers deplasmanda galip

Herts Senior Football League Division One’da şampiyonluk mücadelesi veren Bush Hill Rangers, haftayı yine üç puanla kapattı.

52 dakika önce
0 20 Bir dakikadan az
Soner Mustafa’nın ekibi ligdeki galibiyet serisini sürdürüyor.

Herts Senior Football League Division One’da şampiyonluk mücadelesi veren Bush Hill Rangers, haftayı yine üç puanla kapattı.

Rakip sahada Rayners Lane ile karşılaşan temsilcimiz gol düellosundan galibiyetle ayrılmayı başardı. Dakika 15 ve 20’de kalesinde iki gol gören Bush Hiil Rangers, temposunu düşürmedi. Dakika 38’de kazanılan penaltıyı gole çeviren Vedat farkı bire indirdi. Devre bitmeden dakika 44’te Mustafa Bashkal, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sonuçlandı.

İkinci devreye de etkili ataklarla giren takımımız, dakika 58’de Rocheim’in vuruşuyla 3-2 skor avantajı yakaladı. Rayners Lane dakika 74’te durumu 3-3 yaptı. Ancak dakika 84’te sahneye çıkan Necati, takımına üç puan kazandıran golü kaydetti.

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
126

Muhammed Salah: Geç gol attığım için özür dilerim

5 gün önce
145

‘Taş, kağıt, makas’ cezasız kalmadı

6 gün önce
142

Baf Ülkü Yurdu fena patladı: 5-2

1 hafta önce
112

Bush Hill Rangers yarı finale çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin