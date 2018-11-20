Bush Hill Rangers deplasmanda galip Herts Senior Football League Division One’da şampiyonluk mücadelesi veren Bush Hill Rangers, haftayı yine üç puanla kapattı.

Herts Senior Football League Division One’da şampiyonluk mücadelesi veren Bush Hill Rangers, haftayı yine üç puanla kapattı.

Rakip sahada Rayners Lane ile karşılaşan temsilcimiz gol düellosundan galibiyetle ayrılmayı başardı. Dakika 15 ve 20’de kalesinde iki gol gören Bush Hiil Rangers, temposunu düşürmedi. Dakika 38’de kazanılan penaltıyı gole çeviren Vedat farkı bire indirdi. Devre bitmeden dakika 44’te Mustafa Bashkal, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sonuçlandı.

İkinci devreye de etkili ataklarla giren takımımız, dakika 58’de Rocheim’in vuruşuyla 3-2 skor avantajı yakaladı. Rayners Lane dakika 74’te durumu 3-3 yaptı. Ancak dakika 84’te sahneye çıkan Necati, takımına üç puan kazandıran golü kaydetti.