2. Küme’de iki maç vardı
Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de geçtiğimiz Pazar günü iki maç vardı.
Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de geçtiğimiz Pazar günü iki maç vardı.
MTG, oldukça zorlandığı karşılaşmada rakipsahada Göksun Gaziantep’I 4-3 yenip, gol farkıyla liderliğe yükseldi.
Zirevyi hedefleyen Pekünspor ise Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken, önemli iki puan kaybetti.
LTM-Bingöl Zaza FC ve Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı maçları ertelendi.
AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
MTG 6 4 1 1 28 10 13
Fenerbahçe 6 4 1 1 17 8 13
Pekünspor 5 3 1 1 10 9 10
Bingöl Zaza FC 6 2 2 2 37 22 8
Göksun Gaziantep 6 2 0 4 19 20 6
Baf Ülkü Yurdu 5 2 0 3 9 22 6
Kayserispor 5 1 2 2 9 14 5
Küçük Kaymaklı 3 0 1 2 7 14 1
LTM 4 0 1 3 8 25 1