2. Küme’de iki maç vardı

Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de geçtiğimiz Pazar günü iki maç vardı.

4 saat önce
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Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de geçtiğimiz Pazar günü iki maç vardı.

MTG, oldukça zorlandığı karşılaşmada rakipsahada Göksun Gaziantep’I 4-3 yenip, gol farkıyla liderliğe yükseldi.

Zirevyi hedefleyen Pekünspor ise Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken, önemli iki puan kaybetti.

LTM-Bingöl Zaza FC ve Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı maçları ertelendi.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

MTG                                       6          4          1          1          28       10       13

Fenerbahçe                           6          4          1          1          17       8          13

Pekünspor                             5          3          1          1          10       9          10

Bingöl Zaza FC                      6          2          2          2          37       22       8

Göksun Gaziantep                6          2          0          4          19       20       6

Baf Ülkü Yurdu                      5          2          0          3          9          22       6

Kayserispor                          5          1          2          2          9          14       5

Küçük Kaymaklı                   3          0          1          2           7          14       1

LTM                                       4         0           1         3           8          25       1

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