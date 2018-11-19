1.Küme’de geçen hafta
Akol Properties Türk Ligi’nde geçtiğimiz haftasonu üç maç oynandı.
Akol Properties Türk Ligi’nde geçtiğimiz haftasonu üç maç oynandı.
Lider Yeni Boğaziçi, sahasında konuk ettiği Mehmetçik’e 2-0 galip geldi ve beşinci 90 dakikadan da üç puanla ayrıldı.
Üst sıraları ilgilendiren önemli maçta Koçgiri, Gaziantepspor önünde 2-0’lık galibiyet elde etti. Koçgiri üçte üç yaparken, Gaziantepspor ilk yenilgisini aldı.
Sahasında Amedspor’u ağırlayan Türkmenköy de maçtan 4-2 galip ayrıldı. Türkmenköy ilk galibiyetle birlikte puanlarını aldı.
AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Yeni Boğaziçi 5 5 0 0 11 1 15
Gaziantepspor 4 3 0 1 10 6 9
Koçgiri 3 3 0 0 6 2 9
Dumlupınar YM 3 2 0 1 9 6 6
Esenler FC 4 2 0 2 9 8 6
Mehmetçik 5 1 0 3 7 10 3
Türkmenkö 4 1 0 3 6 9 3
Amedspor 5 0 0 5 12 27 0