1.Küme’de geçen hafta

Akol Properties Türk Ligi’nde geçtiğimiz haftasonu üç maç oynandı.

4 saat önce
0 50 Bir dakikadan az

Akol Properties Türk Ligi’nde geçtiğimiz haftasonu üç maç oynandı.

Lider Yeni Boğaziçi, sahasında konuk ettiği Mehmetçik’e 2-0 galip geldi ve beşinci 90 dakikadan da üç puanla ayrıldı.

Üst sıraları ilgilendiren önemli maçta Koçgiri, Gaziantepspor önünde 2-0’lık galibiyet elde etti. Koçgiri üçte üç yaparken, Gaziantepspor ilk yenilgisini aldı.

Sahasında Amedspor’u ağırlayan Türkmenköy de maçtan 4-2 galip ayrıldı. Türkmenköy ilk galibiyetle birlikte puanlarını aldı.

 

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                O         G         B          M        A         Y          P

Yeni Boğaziçi            5          5          0          0          11       1          15

Gaziantepspor          4          3          0          1          10       6          9

Koçgiri                       3          3          0          0          6          2         9

Dumlupınar YM        3          2          0          1          9          6          6

Esenler FC               4          2          0          2          9          8          6

Mehmetçik               5          1          0          3          7          10        3

Türkmenkö              4            1          0          3          6          9         3

Amedspor                5          0          0          5          12       27          0

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