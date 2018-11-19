1.Küme’de geçen hafta

Akol Properties Türk Ligi’nde geçtiğimiz haftasonu üç maç oynandı.

Lider Yeni Boğaziçi, sahasında konuk ettiği Mehmetçik’e 2-0 galip geldi ve beşinci 90 dakikadan da üç puanla ayrıldı.

Üst sıraları ilgilendiren önemli maçta Koçgiri, Gaziantepspor önünde 2-0’lık galibiyet elde etti. Koçgiri üçte üç yaparken, Gaziantepspor ilk yenilgisini aldı.

Sahasında Amedspor’u ağırlayan Türkmenköy de maçtan 4-2 galip ayrıldı. Türkmenköy ilk galibiyetle birlikte puanlarını aldı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Yeni Boğaziçi 5 5 0 0 11 1 15

Gaziantepspor 4 3 0 1 10 6 9

Koçgiri 3 3 0 0 6 2 9

Dumlupınar YM 3 2 0 1 9 6 6

Esenler FC 4 2 0 2 9 8 6

Mehmetçik 5 1 0 3 7 10 3

Türkmenkö 4 1 0 3 6 9 3

Amedspor 5 0 0 5 12 27 0