Leicester City’li taraftar başsağlığı için sahaya girdi ama ceza aldı! Leicester City'nin stadı King Power'da kombinesi olan taraftar, sahaya girdiği için 3 aylık ceza aldı.

Leicester City başkanı ve sahibi Vichai Srivaddhanaprabha‘yı West Ham United maçı sonrasında sahanın ortasından alan helikopter, arızalanarak havalandıktan çok kısa bir süre içerisinde stadyum otoparkına düşmüştü.

Srivaddhanaprabha ise hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonraki ilk iç saha maçında ise karşılaşma öncesi Leicester’lı taraftarlar ve oyuncular ile konuk ekip Burnley tarafı bir anma töreni düzenlemişlerdi.

Bu törende sahaya girerek hayatını kaybeden Srivaddhanaprabha’nın oğlu Aiyawatt’a sarılan bir taraftar ise cezadan kurtulamadı. Tom Merry adlı İngiliz taraftar bariyerleri aşarak sahaya girmiş ve başkanın oğlu Aiyawatt‘a sarılmıştı.

Görevliler ise daha sonra taraftarı dışarı çıkarmışlardı. İngiliz taraftar Tom Merry evine gelen bir haberle ise takımından bir süre ayrı kalacağını öğrendi. Leicester City’nin stadı King Power’da kombinesi olan taraftar, sahaya girdiği için 3 aylık ceza aldı. Tom Merry konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada “O duygusal anda dayanamadım ve sahaya girdim. Hatalıydım ama iyi bir şey yapmak istedim” dedi. (FANATİK.COM)