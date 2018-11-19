Muhammed Salah: Geç gol attığım için özür dilerim Afrika Uluslar Kupası Elemeler Grubu’nda Mısır ve Tunus arasında gerçekleşen maçta küçük bir Mısır’lı taraftarın açtığı pankarta Muhammed Salah golüyle cevap verdi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeler Grubu’nda Mısır ve Tunus arasında gerçekleşen maçta küçük bir Mısır’lı taraftarın açtığı pankarta Muhammed Salah golüyle cevap verdi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeler Grubu’nda Mısır ve Tunus arasında gerçekleşen maçta küçük bir Mısır’lı taraftarın açtığı pankart dikkat çekti. “Salah, lütfen erken gol at. Eve gitmek istiyorum, ödevim var” pankartnın açıldığı maçta Mısır, Tunus’u Salah’ın 90. dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından konu ile ilgi paylaşımda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, “Gerçekten seni erken gönderebilmek için çok uğraştım. Son dakikaya kaldığın için üzgünüm. Umarım öğretmenin durumu anlayışla karşılar” diye yazdı. (FANATİK.COM)