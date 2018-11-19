Rum tarafından Denya’da, gerginlik yaratma girişimi

Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım tarihinde yayınlanan haberlerde, ara bölgedeki Denya köyünde Türk askerinin Rum çiftçilerin tarlalarına girmesine izin verilmediği yönünde asılsız iddialar yer aldı.

Bunun üzerine KKTC yetkililerinin yaptığı girişim ve araştırmalar sonucunda güvenlik kuvvetleri ile Rum çiftçiler arasında herhangi bir olay yaşanmadığı, yapılan haberlerin propaganda amaçlı olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre BM Barış Gücü’ne Kıbrıs Rum tarafınca yöneltilen iddiaları doğrulatma girişimi de sonuçsuz kaldı.

BM İDDİALARI DOĞRULAMADI

BM, Sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iddialarını teyit etmedi. Serhatköylü Kıbrıslı Türk çiftçilerden edinilen bilgilere göre, Denyalı Kıbrıslı Türklerin Serhatköy-Denya yolunu kullanarak ara bölgedeki köylerinin camisinde kılmak istediği Cuma namazının BM tarafından son anda engellenmesi sonrasında Kıbrıs Rum yönetiminin bilinçli olarak bölgedeki tansiyonu yükseltmeye çalıştı ve bu doğrultuda bazı Kıbrıslı Rumları Kıbrıslı Türklere ait tarlalara girmeye teşvik etti. Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından da teyit edilen bilgiye göre, 17 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinde, aralarında bazı Kıbrıslı Rum din adamları da olmak üzere, 15-20 kişilik bir grup, yanlarına Rum basınında görev yapan muhabir ve kameramanları da alarak, araçları ile birlikte ara bölgeyi ihlal etti, KKTC sınırının yakınına kadar gelip sloganlar atan grup, olay yerine giden iki BM Barış Gücü devriye aracı tarafından bölgede uzaklaştırdı. BM sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ara bölgede Kıbrıslı Rumlar tarafından yapılan bu ihlal ve BM müdahalesi de doğrulandı. BM tarafından yapılan açıklamaya Kıbrıs Rum Haber Ajansı tarafından da yer verildi. (KIBRIS.COM)