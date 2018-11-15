LTM, Kıbrıs’ta üçüncü oldu

KKTC’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası maçlarına katılan Londra Türk Master (LTM) takımı üçüncü oldu.

2 saat önce
0 38 Bir dakikadan az
Londra Türk Masterler-KKTC Cumhuriyet Meclisi takımları üçüncülük maçında biraraya geldi.

KKTC’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası maçlarına katılan Londra Türk Master (LTM) takımı üçüncü oldu.

4 takımın katıldığı turnuvada LTM, geçtiğimiz Pazartesi günü Kıbrıs Masterler Karması ile karşılaştı. Bu maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, LTM’nin tek sayısını Bayram kaydetti. LTM, üçüncülük karşılamasında ise KKTC Cumhuriyet Meclisi takımı ile karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Bu maçtaki golü ise Okan attı. İki takım da ortaklaşa üçüncü olarak ilan edildi.

Finalde ise Türkiye Master takımı, KKTC Master Karması’nı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Londra Türk Master takımı, Kıbrıs Karması ile oynadığı ilk maç öncesi.
LTM kaptanı Birol Bayram (solda) ilk maçın seromonisinde.
LTM kaptanı Bayram, üçüncülük maçının seromonisinde.

 

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

21 saat önce
194

Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Grubu Londra’da buluştu

2 gün önce
162

Hulus Çağlar İbrahim yaşamını yitirdi

3 gün önce
156

“KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz”

3 gün önce
133

KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, Londra’ya gelecek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin