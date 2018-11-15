LTM, Kıbrıs’ta üçüncü oldu

KKTC’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası maçlarına katılan Londra Türk Master (LTM) takımı üçüncü oldu.

4 takımın katıldığı turnuvada LTM, geçtiğimiz Pazartesi günü Kıbrıs Masterler Karması ile karşılaştı. Bu maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, LTM’nin tek sayısını Bayram kaydetti. LTM, üçüncülük karşılamasında ise KKTC Cumhuriyet Meclisi takımı ile karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Bu maçtaki golü ise Okan attı. İki takım da ortaklaşa üçüncü olarak ilan edildi.

Finalde ise Türkiye Master takımı, KKTC Master Karması’nı 2-1 yenerek şampiyon oldu.