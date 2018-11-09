TTFF Karması Kıbrıs yolcusu

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Karması, KKTC’de oynanacak Cumhuriyet Kupası maçı için Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs’a uçacak.

Antrenmanlarını dört haftadan beri New River Sports Centre’da sürdüren TTFF Karması’nın menajerliğini Berk Emül ile yardımcıları Özgür Aksu ve Devrim Baca yürütüyor. Menajer Berk Emül, Kıbrıs’a 17 kişilik futbolcu kadrosuyla gideceklerini ve 14 Kasım’da KKTC Karması ile oynayıp, 16 Kasım’da Londra’ya döneceklerini kaydetti.

Berk Emül, TTFF Karması’nı tek bir maç için değil, uzun vadeli olarak düşündüklerini vurgulayan Menajer Emül, “Geleceğin takımını oluşturuyoruz. Kadromuzda çok sayıda genç futbolcu da var. Bizden sonrası için hazır bir Karma oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan TTFF Karması, Kuzey Kıbrıs’a 17’si futbolcu 30 kişilik kafileyle gidecek. TTFF Kafilesi, KKTC Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde de yer alacak.