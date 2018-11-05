Wayne Rooney son kez milli formayı giyecek

Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri  unvanını elinde tutan Rooney, İngiltere'nin ABD'yi ağırlayacağı hazırlık maçında  oynayacak.

1 saat önce
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İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United’da futbol hayatını sürdüren 33 yaşındaki Rooney, son olarak 11 Kasım 2016’da giydiği, 2017’nin ağustos ayında ise bıraktığı İngiltere Milli Takımı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri  unvanını elinde tutan Rooney, İngiltere’nin ABD‘yi ağırlayacağı hazırlık maçında  oynayacak. 15 Kasım’daki karşılaşma, Wembley Stadı’nda yapılacak. (SKORER.COM)

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