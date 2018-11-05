Türk Ligi 2. Küme’de 5. Hafta
Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de beşinci hafta maçları oynandı.
Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de beşinci hafta maçları oynandı. Haftanın önemli maçında lider MTG ile takipçilerinden Bingöl Zaza FC karşılaştı. Çekişmeli maç 4-4 bitti.
Fenerbahçe ise Londra Türk Master takımına 5-1 galip geldi ve ikinci sıraya yükseldi.
Göksun Gaziantepspor, Kayserispor önünde elde ettiği 2-0’lık skorla çıkışa geçtiğini gösterdi. Pekünspor da sahasında Küçük Kaymaklı’yı 3-1 yenip iddiasını ispatladı.
AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2. KÜME PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
MTG 5 3 1 1 24 7 10
Fenerbahçe 5 3 1 1 13 7 10
Pekünspor 4 3 0 1 8 7 9
Bingöl Zaza FC 5 2 2 1 31 18 8
Göksun Gaziantep 4 2 0 2 14 11 6
Kayserispor 4 1 1 2 7 12 4
Baf Ülkü Yurdu 4 1 0 3 4 20 3
Küçük Kaymaklı 3 0 1 2 7 14 1
LTM 4 0 1 3 8 25 1
*Doğan TB ligden çıkartıldı.