Türk Ligi 2. Küme’de 5. Hafta

Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de beşinci hafta maçları oynandı.

2 saat önce
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Akol Properties Türk Ligi 2.Küme’de beşinci hafta maçları oynandı. Haftanın önemli maçında lider MTG ile takipçilerinden Bingöl Zaza FC karşılaştı. Çekişmeli maç 4-4 bitti.

Fenerbahçe ise Londra Türk Master takımına 5-1 galip geldi ve ikinci sıraya yükseldi.

Göksun Gaziantepspor, Kayserispor önünde elde ettiği 2-0’lık skorla çıkışa geçtiğini gösterdi. Pekünspor da sahasında Küçük Kaymaklı’yı 3-1 yenip iddiasını ispatladı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2. KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

MTG                                       5          3          1          1         24       7          10

Fenerbahçe                           5          3          1          1          13       7          10

Pekünspor                            4          3          0          1          8          7          9

Bingöl Zaza FC                     5          2          2          1          31       18        8

Göksun Gaziantep               4          2          0          2          14       11         6

Kayserispor                          4          1          1          2          7          12       4

Baf Ülkü Yurdu                     4          1          0          3          4          20       3

Küçük Kaymaklı                   3          0          1          2          7          14       1

LTM                                     4          0          1          3          8          25        1

*Doğan TB ligden çıkartıldı.

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