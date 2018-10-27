Türk Veteran Liglerinde bir hafta daha geride kaldı İki kategoride 8 maçta 25 gol atılırken, usta ayaklar New River Sports Centre’daki maçlara renk kattı.

İki kategoride 8 maçta 25 gol atılırken, usta ayaklar New River Sports Centre’daki maçlara renk kattı. Gecenin takımı ise iki kategoride de galip gelen Türkmenköy oldu.

METRO MAÇI 3-0 KAZANDI

O35 kategorisinde Türkmenköy, Narlı ile oynadığı maçtan 3-0 galip ayrıldı. Metro da, Adana karşısında aynı skoru (3-0) alarak sahadan ayrıldı. Gazi, Kötüre’yi 2-0’la geçerken, Gaziantep ile Kaleburnu, 2-2’lik skorla yetindi. Akıncılar ise Euromed’I 2-1 yenip, dikkatleri çeken takım oldu.

TÜRKMENKÖY 6-1 GALİP

O45’te haftanın en farklı skorunu Kıbrıs FC’ye 6-1 galip gelen Türkmenköy elde etti. Yeni 45’ler takımı da, Yeni Boğaziçi karşısında sonuca 3-0’la ulaştı. Vadili ile Akdeniz, geceden birer puanla ve 0-0’lık skorla ayrıldı.