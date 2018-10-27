Türk Liglerinde bu hafta

Akol Properties Türk Liglerinde bu Pazar (28 Ekim) toplam yedi maç oynanacak.

2 saat önce
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Akol Properties Türk Liglerinde bu Pazar (28 Ekim) toplam yedi maç oynanacak.

Douglas Eyr Sports Centre’de  lider Yeni Boğaziçi ile Esenler FC karşı karşıya gelecek. Ligin iddialı ekibi Koçgiri ise Mehmetçik’le oynayacak. New River Sports Centre’daki karşılaşmanın başlama saati 11.30.

Pymmes Park sahasında son sıradaki Amedspor, Dumlupınar Yeni Malatya’yı konuk edecek. Maç saat 14.00’de start alacak.

İKİNCİ KÜME MAÇLARI

İkinci Küme’de bu Pazar üç maç var.

Hackney Marshes sahasında saat 14.00’de başlayacak karşılaşmada Pekünspor, lider Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Britannia Playing Fields sahasında  saat 14.00’de Küçük Kaymaklı ile Göksun Gaziantepspor oynarken, aynı yer ve saatteki diğer mücadele MTG ile Londra Türk Masterler arasında geçecek. Peter May Sports Centre’da ise Baf Ülkü Yurdu ile Bingöl Zaza FC karşı karşıya gelecek..

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