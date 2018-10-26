Türk Gençler Ligi’nde 2. hafta

Türk Gençler Ligi’nde ikinci hafta oynandı.

2 saat önce
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Yeni Boğaziçi’nin üç küçük futbolcusu.

Türk Gençler Ligi’nde ikinci hafta oynandı.

İkinci haftada da London United’ın sahaya çıkmaması sonucu takım sayısının U16 kategorisinde beşe düşmesi dikkat çekerken, takım adlarında değişmeler yaşanıyor. İlk maça çıkan Denizspor’un, ikinci hafta sahada Dem-Der adıyla olarak oynaması da ilginçti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahasında toplam üç maç oynandı. U14 kategorisinde Yeni Boğaziçi, Dem-Der’e 8-2 galip geldi.

U16’da ise Amedspor, Göztepe’yi 8-3 mağlup etti. Dem-Der ise Pekünspor karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı. Maçlara bu Cumartesi devam edilecek.

 

Federasyon yöneticileri, küçük futbolcular ve aieleler.
Göztepe’nin U16 takımı karşılaşmadan önce.
Bir küçük futbolcu, yakınıyla sahada.
Genç futbolcular sahada en iyi şekilde mücadele etti.

 

 

 

 

 

 

 

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