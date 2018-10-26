Türkiye’ye gidecek olan İngilizler dikkat! Vize şartları değişti… Türkiye, 29 Ekim Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan vize başvuru sürecinde büyük bir değişiklik yaptı.

Türkiye, 29 Ekim Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan vize başvuru sürecinde büyük bir değişiklik yaptı.

Türkiye’ye gezi planlayan İngiliz tatilciler, önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek yeni kurallar ile vize başvuru sürecinde değişiklik yaşayacak.

Türkiye’yi turist ya da iş amaçlı ziyaret edenler, şimdiye kadar Türk havalimanlarına varışta veya belirtilen wifi alanlarında bir e-vize alabiliyordu.

Ancak 29 Ekim Pazartesi gününe gelindiğinde, bu kiosklar ve belirlenen alanlar artık kullanılamayacak – bu yüzden seyahat etmeden önce e-Vize başvurusunda bulunulmalı.

Türkiye tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Türkiye’yi turist olarak veya iş amaçlı ziyaret ediyorsanız, seyahat etmeden önce online bir e-vize edinin. Sadece resmi Türkiye Cumhuriyeti e-vize web sitesini kullanın. Yetkisiz web siteleri, ek ücret talep edebileceğinden kullanmayınız. Bazı izinsiz web siteleri sahte e-vizeler veriyor.”

Seyahat tarihinizden üç ay öncesine kadar Türkiye’ye e-vize için başvurabilir. Bu, 180 günlük bir süre içinde maksimum 90 güne kadar birden fazla konaklama için giriş yapılmasını sağlayacak.

Ayrıca, e-vizenizin “kalış süresinin” ötesinde, en az 60 günlük son kullanma tarihi olan bir pasaporta ihtiyacınız olacağı da belirtiliyor. (İngiliz pasaportu yoksa, ek şartlar olabilir).

Ancak, Türkiye’yi kruvaziyer gemisi tatilinin bir parçası olarak ziyaret ediyorsanız, bir e-vize başvurusu yapmanız gerekmeyecek.

İngiliz Vatandaşlık pasaportu taşıyan ve liman kentini veya yakındaki şehirleri ziyaret etmek için deniz limanlarına gelen yolcular, e-vize şartlarından muaftırlar – ziyaretiniz 72 saati geçmesi durumunda vize gerektirecektir.

Türkiye e-vize süreci hakkında resmi web sitesinde daha fazla bilgi bulunabilir.