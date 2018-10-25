Pekünspor, bu kez kazandı: 3-2

Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme’ye dahil maçta Pekünspor, Göksun Gaziantepspor’u 3-2 mağlup etti.

2 saat önce
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Pekünspor, ligdeki ikinci maçından üç puanla ayrılmayı başardı.

Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme’ye dahil maçta Pekünspor, Göksun Gaziantepspor’u 3-2 mağlup etti.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın başlarında etkili görünen Pekünspor’du. Metin’in kaydettiği golle öne geçen Pekünspor, Sefa ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Buna ev sahibi Göksun Livio ile cevap verdi. Pekünspor Sefa ile bir gol daha kazanıp, soyunma odasına 3-1’lik skorla gitti.

Son devrede Pekünspor kontrollü oyunu tercih ederken, Göksunspor’un çabaları tek gol getirdi. Livio kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2.

 

 

 

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