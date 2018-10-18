Arsene Wenger: Mesut Özil Milli Takıma dönmeli

Wenger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Arsenal'da birlikte  çalıştığı Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu belirtti.

42 dakika önce
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Wenger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Arsenal‘da birlikte  çalıştığı Mesut Özil‘in değerli bir futbolcu olduğunu belirterek “Almanya’nın  Mesut Özil’e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Joachim Löw’ün milli takıma dönmesi  için onu ikna edeceğini umuyorum. O harika bir oyuncu ve Dünya Kupası’nda da kötü  değildi.” ifadesini kullandı.

Futbolcuların her an hazır olması gerektiğini aktaran tecrübeli teknik  adam, “Mesut Özil’in milli takımdan ayrılması hoşuma gitmedi. Bir futbolcunun  Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’nda oynamayacağını bilmesi, motivasyon kaybı  oluşturur. Milli takımda oynamadığı takdirde tam anlamıyla hazır olamaz.”  şeklinde konuştu.

Öte yandan Arsenal’daki görevinden ayrıldıktan sonra yeterince  dinlendiğini ifade eden Wenger, kendini hazır hissettiğini ve ocak ayında bir  takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirtti.

Almanya Milli Takımı, 30 yaşındaki Mesut’un ayrılmasının ardından  çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu  karşılaşmalarda Peru’yu 2-1 yenen ve Hollanda‘ya 3-0 kaybeden Almanlar, evinde  0-0 berabere kaldığı Fransa‘ya deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

Türk asıllı Alman oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan‘ın yanı sıra  İngiltere Premier Lig’de forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir  etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra‘da buluşarak  fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya’da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a linç  kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil,  Rusya‘nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası‘ndan sonra Almanya  Milli Takımı’nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Mesut  Özil, açıklamasında Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’i  doğrudan eleştirmişti. (SKORER)

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