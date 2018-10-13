Veteran Liglerinde Akdeniz’den gol-şov

Türk Veteran Liglerine geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River Sports Centre’da devam edildi.

21 dakika önce
0 56 Bir dakikadan az
Rakibine bir düzine gol atan Akdeniz, haftanın en dikkat çeken takımı oldu.

Türk Veteran Liglerine geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River Sports Centre’da devam edildi.

Akdeniz, O45 kategorisinde adeta gol-şov yaptığı maçta Kıbrıs FC’ye 12-0 galip geldi. Kaleburnu da O35’te Adana’ya 6-1’lik skorla üstünlük sağladı.

Liglerde alınan diğer sonuçlar şöyle:

O35 kategorisi: Narlı-Metro: 5-1, Kötüre-Gaziantep: 1-1, Gazi-Türkmenköy: 2-0

045 kategorisi: Vadili-Euromed: 2-1, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 3-1, Akıncılar-Yeni 45’ler: 3-0

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

19 saat önce
140

Gençler Ligi bu hafta başlayacak

2 gün önce
218

MTG, sezona farklı başladı: 3-0

2 gün önce
2.022

İngiltere’deki Türk kebapçıda akılalmaz kavga!

2 gün önce
217

Türk öğretmenlerin İrlanda çıkarması

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin