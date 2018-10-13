Veteran Liglerinde Akdeniz’den gol-şov
Türk Veteran Liglerine geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River Sports Centre’da devam edildi.
Türk Veteran Liglerine geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River Sports Centre’da devam edildi.
Akdeniz, O45 kategorisinde adeta gol-şov yaptığı maçta Kıbrıs FC’ye 12-0 galip geldi. Kaleburnu da O35’te Adana’ya 6-1’lik skorla üstünlük sağladı.
Liglerde alınan diğer sonuçlar şöyle:
O35 kategorisi: Narlı-Metro: 5-1, Kötüre-Gaziantep: 1-1, Gazi-Türkmenköy: 2-0
045 kategorisi: Vadili-Euromed: 2-1, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 3-1, Akıncılar-Yeni 45’ler: 3-0