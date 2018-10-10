Koçgiri, Omonia’yı kupadan eledi: 4-2

Koçgiri, Rum Ligi KOPA’nın güçlü takımı Omonia’ya galip gelerek safdışı etti. Golleri Aryan (3) ve Junior kaydetti.

4 saat önce
0 145 Bir dakikadan az

London Sunday Challenge Cup ilk turunda Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Koçgiri, Rum Ligi KOPA’nın güçlü takımı Omonia’ya galip gelerek safdışı etti. Golleri Aryan (3) ve Junior kaydetti.

Enfield Grammer School sahasında rakibine konuk olan Koçgiri, maç boyunca Omonia ile zorlu bir mücadele verdi. İki kez geriye düşen temsilcimiz son 45 dakikada rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. İlk gol Omonia’dan geldi. Buna Junior karşılık verdi. Devreyi Omonia 2-1 önde tamamladı.

Son bölümde rakip kalede sık sık görünen Koçgiri yakaladığı fırsatları akıllıca kullandı. Daha önce de Türk Ligi’nde forma giyen, geçen yıl İngiltere League Two takımlarından Crawley Town kadrosunda yer alan Aryan Tajbaksh, tecrübesiyle üst üste üç gole imza attı ve sahadan turu geçen Koçgiri oldu.

Aryan Tajbaksh dönüş yaptığı Koçgiri’de hat-trickle başladı.

 

 

 

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