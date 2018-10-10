Mourinho ne demek istiyor? Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho yaptığı el hareketiyle dikkat çekti.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho yaptığı el hareketiyle dikkat çekti.

Manchester United’da işler yolunda gitmiyor. Futbolcularla Mourinho arasındaki gerilim tavan yapmış durumda.

Geçen hafta West Ham United’a karşı alınan 3-1’lik yenilginin de Mourinho döneminin sonunu hazırlayabileceği iddia edilmişti. Newcastle United maçına da adeta 2-0 geride başlamaları tuz biber olmuştu. Ancak Kırmızı Şeytanlar ikinci yarıdaki oyunlarıyla maçı 3-2 çevirmesini bildi.

Bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına doğru hareketlenen Mourinho sağ el işaret parmağını göstererek kameraya bazı şeyler söyledi. Portekizce konuşan Mourinho’nun kendisini eleştirenlere argo kelimeler söylediği kaydedildi.

Mourinho’nun kastettiği isimlerin United efsaneleri Paul Scholes ve Rio Ferdinand olduğu tahmin ediliyor. İngiliz Futbol Birliği, Mourinho’nun ekrana yansıyan bu sözleri üzerine soruşturma başlattı.

Portekizli’nin bu el işareti ise yeni değil. Daha önce iki farklı seferde aynı hareketi yapan Mourinho konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu bir parmak. Diğerlerinden daha küçük bir parmak.”

Bu hareketin anlamını kesin olarak bilen yok. Bir kesim “küçük adamlar” derken diğer bir kesim de “aklı başında olmayan” olduğunu iddia ediyor. Mourinho daha önce Valencia ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra ve Newcastle United maçından önce arabasında bu hareketi yaparken görüntülenmişti.

Takımın efsane isimlerinden Paul Scholes, Mourinho için şunları söylemişti: “Görevde kalmasına şaşırdım. Newcastle United maçındaki performans çok kötüydü. Ağzı kontrolden çıktı. Kulübü mahcup ediyor.”

8 hafta sonunda 13 puan toplayan Manchester United, lider Manchester City’nin 7 puan gerisinde 8. sırada bulunuyor. (AJANSSPOR.COM)