Erhürman:Siyasi eşitlik talebi, Rumları yeni modele itiyor
Başbakan Tufan Erhürman Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak siyasi eşitlik talebinin Rumları yeni modele ittiğini söyledi.
Başbakan Tufan Erhürman Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak siyasi eşitlik talebinin Rumları yeni modele ittiğini söyledi.
Erhürman’ın açıklamlarından satır başları:
Başbakan Tufan Erhürman: Merkezi zayıf, kanatları güçlu bir federasyon modeli gündeme geldi. Konuşmak çalışmak mümkün. Siyasi eşitlik talebi, Rumları yeni modele itiyor
Merkezi değil kanatları güçlü federasyonu gündeme getirmek uzun müzakere gerektirmez. Talebimiz yeni yöntem ve kapsamlı, ucu kapalı, sonuç odaklı müzakere. (HABERKIBRIS)