John Terry futbolu bıraktı

İngiltere Milli Takımı ve Chelsea Kulübünün unutulmaz futbolcularından John Terry, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

4 saat önce
0 164 Bir dakikadan az

İngiltere Milli Takımı ve Chelsea Kulübünün unutulmaz futbolcularından John Terry, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

Championship ekiplerinden Aston Villa ile sözleşmesinin bittiği 2017-2018 sezonu sonundan beri kulüpsüz olan 37 yaşındaki Terry, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “İnanılmaz 23 yılın ardından futbolu bırakmak için doğru zaman olduğuna karar verdim.” ifadesini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Chelsea’nin unutulmayacak kaptanları arasına adını yazdıran stoper, İngiliz ekibiyle 17 kupa kaldırdı. Kariyerinde 5’er Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kaldıran Terry, mavi-beyazlı ekipte forma giydiği 717 karşılaşmada 67 gol kaydetti.

Chelsea öncesi Nottingham Forest, sonrasıysa Aston Villa’da oynadığı kulüp kariyerinin yanı sıra İngiltere Milli Takımı’nda da uzun yıllar forma giyen Terry, 2012’de aldığı emeklilik kararına kadar çıktığı 78 müsabakada 6 gol attı.

Terry, UEFA tarafından 3 kez (2005, 2008, 2009) yılın defans oyuncusu, 4 kez de (2005, 2007, 2008, 2009) yılın 11’ine seçildi. (SKORER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

9 saat önce
528

“Ronaldo bana da tecavüz etti”

10 saat önce
155

Chelsea, deplasmanda 3-0 galip

11 saat önce
865

Kuzey Londra’da 4 polis saldırıya uğradı

12 saat önce
196

Yeni İPhone’lar Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne kadar?

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin